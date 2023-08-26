Гендиректор «Пари НН»: «Стадион надо заполнять, но делать это не директивно, сажая людей в автобус»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о посещаемости игр команды.

«Это очень большая проблема, и вопрос даже не в деньгах, которые платят болельщики за вход. Минимальная цена — 150 рублей. Стадион надо заполнять, но делать это не директивно, сажая людей в автобус. Они еще детям и знакомым передадут, что на стадион не надо соваться. Мы работаем с организованными группами. Есть организованные группы, которые хотят себя видеть ассоциированными с футболом. Помимо этого, должно быть интересно всем. Я против того, чтобы приходить на футбол, но играть в бильярд. Мы и предматчевые активности затачиваем так, чтобы людям был интересен футбол. Нам нужны полные трибуны», — сказал Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 4 очками в 5 матчах.