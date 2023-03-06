Экс-защитник «Спартака» Пуцко рассказал о работе с Каррерой

Бывший защитник «Спартака», ныне игрок «Балтики» Александр Пуцко рассказал о работе с Массимо Каррерой.

«В «Спартак» Каррера приходил заниматься именно обороной. На общих тренировках защитники уходили на другую половину поля, полчаса делали тактические упражнения. Полеты планшетов и брань в раздевалке? Это да. Итальянцы все такие вспыльчивые, это часть метода Массимо — завести команду. Работало ли это в «Спартаке»? Вообще по-разному. С каждым футболистом по-разному: один принимает, другой, наоборот, любит, когда поспокойнее. Я спокоен, наедине настраиваюсь на игру. Но с Массимо мы ладили, так что, наверное, подход у него правильный», — приводит слова Пуцко Sport24.

Массимо Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат страны (сезон-2016/17).