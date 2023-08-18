Масалитин заявил, что Бистрович не конкурентоспособен в текущем составе ЦСКА

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о том, что полузащитник Кристиян Бистрович вернулся в расположение московской команды.

Ранее сообщалось, что в команде 25-летний хорватский футболист будет проходить восстановление после травмы, из-за которой он отсутствовал после окончания аренды в «Фортуне».

«На этой позиции переизбыток. Есть два иностранца — Зделар и Мендес. Есть Мухин. Есть Кучаев и Ермаков. При желании, конечно, можно пристроить Бистровича. Но мне кажется, лучше его продать или снова отдать в аренду. Зона очень перенасыщена. Я считаю, что следующий сезон Кристиян может провести за пределами ЦСКА. Он сейчас не особо помощник. Я думаю, что Бистрович не конкурентоспособен в нынешнем составе ЦСКА. Возможно, он раскроется в другом клубе. Поэтому самым оптимальным вариантом выглядит аренда или продажа», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Бистрович перешел в ЦСКА в 2018 году. В 2021-м он был отдан в аренду в «Касымпашу». Затем футболист также выступал на правах аренды за «Фатих Карагюмрюк», «Лечче» и «Фортуну».