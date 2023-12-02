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Губерниев назвал Дзюбу главным «селебрити» нашего футбола

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал футболистов, которых пригласил бы принять участие в шоу «Вызов» на телеканале ТНТ, ведущим которого он является.

«Ваня Обляков из ЦСКА произвел на меня отличное впечатление на программе «Громко», поэтому хотелось бы позвать его на шоу «Вызов». Он сойдет за умника — молодой и воспитанный парень, который нашел бы общий язык с юными учеными в этой программе. Что касается селебрити, то, безусловно, Артем Дзюба — он без всякого сомнения главная «селеба» нашего футбола. Если брать третьего российского футболиста, но из тех, кто уже закончил, то прекрасным участником «Вызова» стал бы Володька Быстров. По нему просто «Вызов» плачет!» — приводит слова Губерниева Sport24.

Ранее комментатор назвал футболиста, из которого мог бы получиться хороший биатлонист.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Футбол
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

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 5
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