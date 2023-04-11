Масалитин считает, что Бердыев покинул «Сочи» из-за предложения от другого клуба

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Начнем с того, что пригласить Бердыева — это взять не начинающего тренера, а позвать человека с опытом и своей системой. И когда ты приглашаешь Бердыева, то знаешь, что получишь, в какой футбол он будет играть. Сейчас я читаю в интервью — мол, кого-то не устроил футбол Бердыева. А что, вы не знали, какой футбол будет? Конечно, знали. Прежде чем приглашать, ты беседуешь с тренером о его взглядах на футбол, о том, какие позиции требуют усиления. В лице Бердыева ты приглашаешь и тренера, и систему. Конечно, возможно, кто-то в нее не впишется. Я так думаю, что игровые качества футболистов и система не имеют отношения к отставке. Думаю, что здесь вмешались третьи лица, и мы скоро, вероятно, увидим назначение Бердыева в другой клуб. Возможно, уже на этой неделе мы об этом узнаем. Есть предложения, от которых, видимо, не отказываются — думаю, такое предложение и поступило», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.