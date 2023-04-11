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Сегодня, 16:21

Колыванов считает реальным переход Пиняева и Тюкавина в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву и нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

«Зенит» всегда собирал все сливки чемпионата у себя в составе. Они всегда хотят укрепляться, сколько бы качественных игроков у них ни было в составе. Константин Тюкавин и Сергей Пиняев на данный момент одни из самых перспективных наших игроков в РПЛ. Их переход вполне реален, потому что «Зенит» всегда делает щедрое предложение, поэтому выбор здесь исключительно за футболистами. Другое дело, что они сейчас находятся на своем месте, оба играют в основном составе — и я бы не советовал им уходить в неизвестность", — приводит слова Колыванова RT.

Пиняев с 2021 по 2022 год выступал в «Крыльях Советов». В январе 2023-го 18-летний футболист перешел в «Локомотив». На его счету 8 матчей за московскую команду и 1 гол.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1134806-kolyvanov-pinyaev-tyukavin-zenit
Игорь Колыванов
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
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Ростов – Зенит
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
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