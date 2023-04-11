«Зенит» подготовил проект соглашения о сотрудничестве еще с одним европейским клубом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ» о планах взаимодействия с иностранными партнерами.

— Помимо «Црвены Звезды» и «Фенербахче», планируете ли вы сотрудничество с другими европейскими клубами? Если да, то с кем?

— Мы подготовили проект соглашения о сотрудничестве с одним из клубов Восточной Европы относительно взаимодействия в детско-юношеском, женском и мужском футболе, а также о подготовке и обучении тренеров. В данный момент ждем обратную связь.