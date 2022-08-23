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Масалитин: «Когда Федотов только пришел в ЦСКА, возможно, кандидатура Нобоа и рассматривалась»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном переходе в московскую команду хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа.

«Когда Федотов только пришел в ЦСКА, возможно, кандидатура Нобоа и рассматривалась. В средней линии у команды тогда были проблемы. Но потом были сделаны приобретения. У нас есть молодой Ермаков, который прогрессирует, Обляков, Мухин и Кучаев. На сегодняшний день вопрос о переходе Нобоа в ЦСКА, думаю, закрыт. Не думаю, что в перспективе его кандидатура будет рассматриваться», — сказал Масалитин «СЭ».

Также Масалитин считает, что «Сочи» трудно перестроиться после ухода форварда Матео Кассьерры и защитника Родригао.

«Кассьерра, Родригао и Нобоа — игроки, определяющие лицо «Сочи». Надежность сзади очень зависела от Родригао, впереди все делал Нобоа, а Кассьерра завершал атаки. Потеряв двух лидеров, команда не может сразу перестроиться, найти достойную замену. Нобоа уже 37 лет. Понятно, что мастерство у него осталось, но года берут свое. Он приехал в «Сочи» с лишним весом, а человек в возрасте должен следить за собой», — добавил Масалитин.

В текущем сезоне Нобоа провел 6 матчей за сочинцев, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает 37-летнего футболиста в 1 миллион евро. В «Сочи» эквадорец играет с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. Его контракт с командой истекает летом 2023 года.

Валерий Масалитин
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Кристиан Нобоа
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