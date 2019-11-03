Мартынович разбил голову в кровь. Но остался на поле
18:15
Защитник «Краснодара» Александр Мартынович в матче 15-го тура чемпионата России против «Ростова» по ходу второго тайма разбил голову в кровь. Судья этого не заметил, а игрок продолжил играть. Счет 2:0 в пользу «Ростова».
#КраснодарРостов — 0?:2?— СЭ Футбол (@se_football) November 3, 2019
Окровавленный Мартынович
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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