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Мартынович разбил голову в кровь. Но остался на поле

18:15
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Защитник «Краснодара» Александр Мартынович в матче 15-го тура чемпионата России против «Ростова» по ходу второго тайма разбил голову в кровь. Судья этого не заметил, а игрок продолжил играть. Счет 2:0 в пользу «Ростова».

Краснодар — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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