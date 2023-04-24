«Марсель» хочет приобрести Сперцяна

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может перейти в «Марсель» этим летом.

«Во Франции пристально следят за Сперцяном. Для «Марселя» он является одной из трансферных целей на этот год. Главный тренер Игорь Тудор хочет подписать полузащитника для усиления конкуренции в полузащите команды. Также известно, что футболиста активно рассматривают в Италии — «Милан» и «Фиорентина» тоже следят за Сперцяном и могут его приобрести, если не этим летом, то в ближайшее зимнее трансферное окно. Все три клуба готовы заплатить за Сперцяна не больше 14 миллионов евро с учетом всех бонусов», — приводит слова источника Sport24.

22-летний Сперцян в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» 32 матча, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2026 года.