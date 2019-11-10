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Маркус Берг: «Результат нормальный, но хотелось большего»

21:34
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Нападающий «Краснодара» Маркус Берг заявил, что не очень доволен исходом матча 16-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

— Если бы до начала встречи нам сказали, что мы сыграем вничью на выезде с «Локомотивом», то это был бы хороший результат. — сказал Берг в эфире «Матч Премьер». — Но мы заслуживали большего. Создавали моменты. Но добились ничьей. Результат нормальный, но хотелось большего.

Немного болезнь повлияла на то, как я тренировался. Но качеством своей игры доволен. Надеюсь, тренер тоже удовлетворен.

Локомотив — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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