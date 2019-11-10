Маркус Берг: «Результат нормальный, но хотелось большего»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг заявил, что не очень доволен исходом матча 16-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

— Если бы до начала встречи нам сказали, что мы сыграем вничью на выезде с «Локомотивом», то это был бы хороший результат. — сказал Берг в эфире «Матч Премьер». — Но мы заслуживали большего. Создавали моменты. Но добились ничьей. Результат нормальный, но хотелось большего.

Немного болезнь повлияла на то, как я тренировался. Но качеством своей игры доволен. Надеюсь, тренер тоже удовлетворен.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр