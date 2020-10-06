Марков стал игроком «Краснодара»

Нападающий Евгений Марков продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает официальный сайт клуба.

?? Нападающий Евгений Марков продолжит карьеру в «Краснодаре»!



26-летний центрфорвард подписал с «быками» контракт на два года ?https://t.co/afxi9R7MGW — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 6, 2020

26-летний форвард подписал с «быками» контракт на два года. Соглашение рассчитано до 31 мая 2022 года.

Зимой 2018 года Марков перешел в «Динамо». Летом 2019 года он перебрался в «Рубин» на правах аренды. В сезоне-2019/20 он отыграл 22 матча за «Рубин» и забил пять мячей.