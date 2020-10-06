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Марков стал игроком «Краснодара»

19:50
Евгений Марков. Фото ФК «Краснодар».
Евгений Марков. Фото ФК «Краснодар».
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Нападающий Евгений Марков продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает официальный сайт клуба.

26-летний форвард подписал с «быками» контракт на два года. Соглашение рассчитано до 31 мая 2022 года.

Зимой 2018 года Марков перешел в «Динамо». Летом 2019 года он перебрался в «Рубин» на правах аренды. В сезоне-2019/20 он отыграл 22 матча за «Рубин» и забил пять мячей.

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