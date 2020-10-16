Марко Николич: «Было бы странно, если бы Алексей Миранчук все еще оставался здесь»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что уход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту» не стал для него сюрпризом или неожиданностью.

«Это было очевидно, это было в планах клуба, — рассказал Николич в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. - Было бы странно, если бы он все еще оставался здесь.

Можно смотреть на эту ситуацию по-разному. Во-первых, он очень долго играл в России за «Локо». Его уровень позволял уехать в Европу. Мы с ним общались несколько раз. И он сказал: «Тренер, я правда очень хочу поиграть в Европе. Я счастлив в «Локомотиве», и если останусь здесь, это не будет проблемой. Но если будет хорошее предложение и для клуба и для меня, я мечтаю поиграть в Европе».

Когда молодой игрок, хороший парень так честно говорит и есть предложение, устраивающее и его, и клуб, как скажешь нет? Тогда он бы был несчастлив».