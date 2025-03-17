Маркиньос верит, что «Спартак» может стать чемпионом

Полузащитник «Спартака» Маркиньос в разговоре с «СЭ» выразил уверенность в чемпионстве.

— Станкович и многие игроки были эмоциональны по поводу некоторых решений арбитра. Что ты думаешь?

— Мне нечего сказать о судье. Мы выиграли, мы счастливы. Теперь мы должны сконцентрироваться на следующем матче.

— «Спартак» сможет стать чемпионом?

— Конечно, да.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка за 21 матч, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.