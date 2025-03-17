«Зенит» обратится в ЭСК РФС после поражения от «Спартака»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

По данным ТАСС, сине-бело-голубые хотят, чтобы ЭСК РФС рассмотрела победный гол московской команды, забитый хавбеком Кристофером Мартинсом на 90-й минуте. Арбитры провели проверку и не зафиксировали положения «вне игры».

Ранее председатель правления петербургского клуба критиковал работу ВАР на встрече со «Спартаком».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка за 21 матч, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.