17 марта, 16:02

«Зенит» обратится в ЭСК РФС после поражения от «Спартака»

Даниил Аршавский
Кристофер Мартинс.
Фото ФК «Спартак»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

По данным ТАСС, сине-бело-голубые хотят, чтобы ЭСК РФС рассмотрела победный гол московской команды, забитый хавбеком Кристофером Мартинсом на 90-й минуте. Арбитры провели проверку и не зафиксировали положения «вне игры».

Ранее председатель правления петербургского клуба критиковал работу ВАР на встрече со «Спартаком».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка за 21 матч, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • АндрейЕвгеньевич

    И в ООН надо обратиться !! Да что там, в ООН.. Прям к президентам всея футбола и Руси !! Пусть разберуться, почему Дельфина купили, а играть он так и не научился.. А лучший тренер мира его не может мотивировать..

    18.03.2025

  • макар-50

    пенальти ШТРАФНОЙ удар и не может быть никаких 200 или 1000%! Штрафной удар он хоть в центре поля,хоть в штрафной это есть нарушение правил. И нет и не может быть никакого различия нарушения на любом участке поля. Лучше правила подучи, там ничего нет про различия. Просто за нарушение в штрафной ставится пенальти. Ну а современные трактовки офсайда и игры рукой это бред абсолютный. Также как и бредовая идея доигрывать момент при офсайде. Вообще-то офсайд фиксируется в момент удара,а не через несколько минут. А то человек,находясь в явном офсайде,бежит пол-поля,забивает гол,а судья на линии через "полчаса" зажигает флажок. Идиотизм абсолютный.

    18.03.2025

  • макар-50

    да это уже давно не великий Спб,а Баку на Неве. Там от Питера и Ленинграда НИЧЕГО не осталось.

    18.03.2025

  • макар-50

    какие же они мерзкие,вся эта верхушка бомжатского газпрома! Да и рожи просто противные. Лучше о своей шкуре подумайте,недолго осталось воровством и сладкой жизнью наслаждаться,за все спрос будет

    18.03.2025

  • bandradio

    На мой скромный взгляд, чтобы ставить пенальти, это должно быть 200% нарушение. С рукой уже сто раз разбирали, не ставят за это. Второй момент ближе к пенальти. Но на усмотрение арбитра. Победа Спартака вполне заслуженная и трудовая. Не надо опускаться до нытья Зенита, что засудили и тд.

    18.03.2025

  • nekony

    Самое паршивое у Иванова, это даже не то, что не назначил пенальти, для этого надо иметь определённую смелость, а то, с каким мелочным цинизмом раздавал жк спартаковцам, при этом, зенитовцам подобные вещи прощались. На это способны мелкие пакостники, поганцы. Он понимает, как надо душить команду, при этом не сильно рискуя. Кого отстраняли от обслуживания за то, что дал кому-то больше, а кому-то меньше жк? Никого! А за назначение пенальти, без убедительных доводов, вполне могут отстранить.

    18.03.2025

  • Статистик80

    в случае с Мартинсом лукавишь.. при пограничных моментах рекомендуют ставить пенки, т.к. стремятся к бОльшему кол-ву голов

    17.03.2025

  • Статистик80

    а говорили, что красно-белые нытики) бомжи с бородавочником ничем не отличаются

    17.03.2025

  • spartsmen

    А письмо ветеранов приготовили?

    17.03.2025

  • Winger

    слабаки

    17.03.2025

  • Artorixus

    Овёс кажется был, но это утверждение спорное, ибо нам показывали повтор с двух камер, а у судей ВАРа в распоряжении имеется целая куча ракурсов. Вот они все их просмотрели и не один раз. Так что будем верить в их вердикт. Оффсайда не было, а значит гол забит не из положения "вне игры", следовательно и спорить здесь нечего.

    17.03.2025

  • Gordon

    Доволен собой? :)

    17.03.2025

  • Gordon

    Смешно )

    17.03.2025

  • Gordon

    Разъясняю. Игра рукой. Футболист сначала осознанно играет в мяч - попадание в руку происходит после этого. По современной трактовке это не нарушение вообще. Было бы нарушение, если бы был рикошет. Мартинс. Очень сложный и неоднозначный момент. Но ближе к отсутствию фола, так как игрок атаки ставит ногу под движение игрока обороны. Но тут тот редкий случай, когда можно оба решения объяснить. А в пограничных ситуациях лучше 11-м. не назначать. Иванов прекрасно игру провёл. А вот насчёт позора и достойного поведения - это по делу.

    17.03.2025

  • Leonard Leonard

    Всё это мелочи. Вот у Геннадия Орлова внучок обнаружился по фамилии Трушечкин: теперь он будет всегда Зенит комментировать. Пока своих внучков не нарожает.

    17.03.2025

  • Братчанин

    заныла бомжатня!

    17.03.2025

  • -философ-

    Сразу невнимательно прочёл " предатель правления"))) А может, как говорится, оговорочка по Фрейду?)))

    17.03.2025

  • lvb

    ... и ЭСК с поникшими головами иностранноподданных ничтоже сумняшеся обратится в РФС, к Дюкову и Алаеву "Мы нашли 100500 грубых ошибок у Иванова в пользу "народных". Этт админресурсий. Рекомендуем возбудить уголовное дело и переиграть это безобразие после окончания сезона") А что, прям в стиле .. Мудищева. Сработает??? А по мне не сработает. Только Лозанна, только CAS.. Да, у всего ТШ ФК СМ мельдоний нашли, всех на кол. БГГ Это сарказьм, если что_

    17.03.2025

  • winvem

    Был на стадионе. Вся скамейка болотных весь второй тайм, понимая безысходность ситуации и свою немощность, пыталась выклянчить у судьи вторую ЖК для игрока, Спартака, чтобы хоть как-то уровнять игру. Бегали, прыгали, трясли руками и дрыгали ножками.

    17.03.2025

  • E54

    шлепок коровий, сопли подотри.

    17.03.2025

  • Nik-55

    Да пусть пишет хоть в ООН. Как говорится " счёт на табло".

    17.03.2025

  • Семёныч1955

    Плакса Зенит\не умеют проигрывать\. Молчат про неназначеный в их ворота пенальти и про наказания карточками спартаковцев, а их за те же нарушения прощали --- Игра смотрелась, но симуляция гастарбайтеров -это что-то --- безобразное, портят футбол\пришло с Запада\.

    17.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Семак, Медведев - просто поплыли, второй- ладно, возраст и тд ..первый- парни из СПб покормите Богданыча стейком хорошим , бифштексом ..пора бы уже .не?)

    17.03.2025

  • Аглицкий юмор

    " Вот суки - раков не дали поесть!"

    17.03.2025

  • ViktorDiktor®

    /Кооллективки не подписываю/ ® Высоцкий. Я - тоже

    17.03.2025

  • richardford

    Толпа-говно российского футбола.

    17.03.2025

  • ViktorDiktor®

    А пенальти , аж 2 штуки ( сбили Мартинса и игра рукой) тоже заявите? При этом о некомпетентности судьи Иванова известно уже лет 10. Почему нельзя вести себя достойно при поражении...не позорьте Великий Город СПб...он ещё и СКА заведует ..)

    17.03.2025

  • Barac Obama

    Ну вот. Газовые придворные уже унижаться начали. То-ли ещё будет...

    17.03.2025

  • Soulles

    Согласен на 50%, остальные 50 это Звенит )

    17.03.2025

  • ViktorDiktor®

    При всем уважении, выбирайте выражения).

    17.03.2025

  • Soulles

    Ведмедев хочет отменить гол и получить ничью ? А так можно было ? И где гарантии, что в оставшиеся пару секунд ни одна из команд не забила бы победный гол ))) Или к чему ЭТО ?))

    17.03.2025

