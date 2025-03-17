Маркиньос — о важности фанатов «Спартака»: «Мы всегда сможем побеждать вместе»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

— Тяжелая игра против «Зенита», можете подвести итоги?

— Очень сложный матч, но мы сыграли хорошо. Мы играли так, как «Спартак» и должен выступать. Мы отдавали все силы на поле и поэтому снова одержали победу.

— На стадионе было много фанатов, какие эмоции испытывали?

— Да, мы хотим, чтобы это происходило чаще. Нам нужны болельщики. Если так будет всегда, то атмосфера будет лучше. Я верю, что мы всегда сможем побеждать вместе.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка за 21 матч, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.