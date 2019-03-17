Мариу Фернандес – о матче с "Уралом": "Здорово, что в раздевалке мне досталось место Варана"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после матча 20-го тура чемпионата России в Екатеринбурге, который стал автором победного гола в ворота "Урала" (1:0) дал эксклюзивное интервью клубной пресс-службе красно-синих, сообщает официальный сайт москвичей.

– Марио, вопрос в лоб: помнишь, когда в последний раз забивал до этого за ПФК ЦСКА?

– Да, в игре с "Анжи". Бибрас Натхо сделал передачу в штрафную, и я пробил в дальний угол, – сказал Фернандес в интервью клубной пресс-службе.

– Феноменальная память! Случилось это 1 августа 2015-го, сколько же времени прошло с тех пор…

– Да, это было очень давно! (улыбается) Обычно я отдаю голевые передачи и тем самым помогаю партнерам отличиться. А вот сам долго не забивал, не получалось. Но вот пришел на угловой и наконец забил!

– Успел ли перед ударом посмотреть, как располагается вратарь?

– Нет, у меня не было такой возможности. Я просто выпрыгнул и пробил по воротам, не оценивая его позицию. Уже потом я увидел, что мяч летит четко в уголок. А голкипер, если я правильно помню, стоял прямо по центру ворот, поэтому шансов отбить удар у него не было. В первую очередь я хотел бы поздравить Ваню Облякова. Он сделал великолепную подачу. Если бы мяч не пошел по такой траектории, этого гола бы не было.

– В гостевой раздевалке на арене "Урала" висят таблички с фамилиями игроков сборной Франции. Тебе "достался" Рафаэль Варан, который, кстати, тоже забивал на чемпионате мира головой…

– Когда я зашел в раздевалку, очень удивился, увидев именные таблички. Здорово, что мне выпало место Варана. Он отличный защитник, чемпион мира. Конечно, это меня вдохновляло (улыбается).

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