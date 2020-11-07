Мариу Фернадес будет работать по индивидуальной программе после травмы
Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес будет работать по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт московских армейцев. О сроках его восстановления будет сообщено дополнительно.
У игрока выявлено повреждение мягких тканей задней поверхности левого бедра. Он получил травму и был заменен в матче Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3).
30-летний футболист в текущем сезоне провел 14 матчей за ЦСКА во всех турнирах и сделал один результативный пас.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/uel/mario-fernandes-budet-rabotat-individualno/