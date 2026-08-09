«Динамо» — «Динамо» Махачкала: гости отыграли один мяч

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов забил гол в ворота московского «Динамо» в 3-м туре РПЛ на 81-й минуте — 1:2.

До этого в ворота махачкалинцев забили Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» — «Динамо» Махачкала доступны в матч-центре на нашем сайте.