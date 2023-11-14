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Судейство

Сегодня, 09:30

Маслов — о встрече с Мажичем: «За всю лекцию был один вопрос»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» после матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1) высказался о встрече с главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем.

Мажич встретился с футболистами «Спартака» и «Динамо» 8 ноября. Глава департамента судейства рассказал игрокам и тренерам команд о современных трактовках различных моментов и разобрал наиболее сложные эпизоды из матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

— Была встреча с судейским корпусом. Выкладывали фотографию, как будто бы все игроки заскучали.

— Да нет, я думаю, кадр можно поймать любой, если вы хотите.

— Это было как лекция в университете?

— Да нет, объяснили, как трактуют те или иные моменты и все.

— Стало понятнее?

— В целом да.

— Как тебе Мажич?

— Он просто доносил информацию, которая, наверное, имеется в общем доступе для судей. Он просто доносил и до нас, возможно, с какими-то корректировками, если у кого-то возникали вопросы. Не более.

— Кто был самым активным, кто задавал вопросы? Писали, что вроде только Абаскаль.

— Мне кажется, один вопрос был за всю встречу, все было понятно.

Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.

Павел Маслов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Милорад Мажич
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4
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5
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