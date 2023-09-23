Личка: «Нужно быть более агрессивными. Моменты Карраскаля и Тюкавина — такие надо забивать»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что игрокам команды нужно было быть более агрессивными в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

— Не было ли психологической проблемы после пропущенного гола, памятуя о прошлом матче со «Спартаком», где счет к 25-й минуте был 0:4?

— Возможно, тот матч вспоминался. В кубковой игре ментально нас убили в начале матча. Сегодня мы все же вернулись в игру, старались разворачивать матч, сравнять счет. Повторюсь, нужно было быть более агрессивными. Моменты Карраскаля и Тюкавина — такие надо забивать, особенно в дерби! Мы не умеем стоять в обороне, парковать автобус. Играть тут на 0:0 не было смысла. Я как тренер тоже хочу побед — хочу забивать. В общем, нужно работать и стараться улучшать завершение.

— За Кубок еще со «Спартаком» будете бороться?

— Конечно. Каждый матч способен подтолкнуть команду вперед. Для меня счастье быть в группе с «Краснодаром» и «Спартаком», командами, ставящими высокие цели. Мы уже три раза сыграли с «Краснодаром» и скоро в третий раз сыграем со «Спартаком». Это здорово — шесть отличных матчей.