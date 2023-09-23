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Сегодня, 21:47

Личка: «Нужно быть более агрессивными. Моменты Карраскаля и Тюкавина — такие надо забивать»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что игрокам команды нужно было быть более агрессивными в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

— Не было ли психологической проблемы после пропущенного гола, памятуя о прошлом матче со «Спартаком», где счет к 25-й минуте был 0:4?

— Возможно, тот матч вспоминался. В кубковой игре ментально нас убили в начале матча. Сегодня мы все же вернулись в игру, старались разворачивать матч, сравнять счет. Повторюсь, нужно было быть более агрессивными. Моменты Карраскаля и Тюкавина — такие надо забивать, особенно в дерби! Мы не умеем стоять в обороне, парковать автобус. Играть тут на 0:0 не было смысла. Я как тренер тоже хочу побед — хочу забивать. В общем, нужно работать и стараться улучшать завершение.

— За Кубок еще со «Спартаком» будете бороться?

— Конечно. Каждый матч способен подтолкнуть команду вперед. Для меня счастье быть в группе с «Краснодаром» и «Спартаком», командами, ставящими высокие цели. Мы уже три раза сыграли с «Краснодаром» и скоро в третий раз сыграем со «Спартаком». Это здорово — шесть отличных матчей.

Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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