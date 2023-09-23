Личка объяснил замену Смолова в дерби

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка на пресс-конференции рассказал, почему заменил нападающего Федора Смолова в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1). На 65-й минуте вместо форварда на поле вышел защитник Дмитрий Скопинцев.

— Каким был замысел в изменении схемы во втором тайме?

— Мы играли фактически 3-4-3. Скопа и Даса растягивали игру на фланге. Появлялись зоны, мы могли заходить в штрафную.

— Почему первым убрали с поля Смолова?

— Так как форварды не забили сегодня, не забили неделю назад... В команде есть другие ребята, они ждут свой шанс. Смол был первым, потом Карра и Тюка. Нападающие нужны, чтобы забивать. Нам голов сейчас очень не хватает.

— Почему не удалось в этом матче решить проблему Промеса?

— Сколько было опасных моментов у Промеса? Два в концовке — когда играли уже ва-банк. А до этого от него остроты особой не исходило. Я вижу больше проблему в том, что мы легко теряли мяч в середине поля. Без давления, без прессинга... Это привело к быстрым атакам, в которых «Спартак» мог забить второй гол. Когда же «Спартаку» надо было играть через короткий и средний пас, мы играли внимательно и хорошо. «Спартак» был лучше в скорости, в обыгрышах один в один и до штрафной, — сказал Личка.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятое место, имея на счету 15 баллов.