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Абаскаль — о победе над «Динамо»: «Это очень важно после неудачного периода»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в 9-м туре РПЛ.

«Очень важная для нас победа. Могли увеличивать счет еще в первом тайме. Но не реализовали свои моменты, позволили сопернику бить издалека. Понимали, что матч будет сложным, что «Динамо» сильный соперник. Третья победа за короткий отрезок, команда снова не пропустила. Это очень важно после неудачного периода. Следующий матч с «Крыльями», команда в лидерах таблицы, будет яркий открытый матч», — сказал Абаскаль.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре красно-белые сыграют 1 октября на выезде с «Крыльями Советов».

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
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Пари НН – Оренбург
 - : -
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 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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ЦСКА

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

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Оренбург

 6 1 1
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