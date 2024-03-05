Личка: «Отдавать Скопинцева «Зениту» было бы плохой идеей»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к защитнику москвичей Дмитрию Скопинцеву.

«Скопа — один из лучших левых защитников РПЛ. Отдать его конкурентам — это была бы плохая идея», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Ранее Личка заявил, что у него нет конфликта со Скопинцевым.

В зимнее трансферное окно сообщалось, что «Зенит» предложил «Динамо» 6 миллионов евро за Скопинцева. Бело-голубые запросили 14 миллионов евро, после чего переговоры были приостановлены.

В этом сезоне 27-летний защитник провел 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.