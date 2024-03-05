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5 марта, 12:27

Личка: «Отдавать Скопинцева «Зениту» было бы плохой идеей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к защитнику москвичей Дмитрию Скопинцеву.

«Скопа — один из лучших левых защитников РПЛ. Отдать его конкурентам — это была бы плохая идея», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Ранее Личка заявил, что у него нет конфликта со Скопинцевым.

В зимнее трансферное окно сообщалось, что «Зенит» предложил «Динамо» 6 миллионов евро за Скопинцева. Бело-голубые запросили 14 миллионов евро, после чего переговоры были приостановлены.

В этом сезоне 27-летний защитник провел 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
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2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
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 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
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 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
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13
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15
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16
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