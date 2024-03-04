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4 марта, 10:12

Личка: «Конфликтов со Скопинцевым у меня нет»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) рассказал о положении в команде защитника Дмитрия Скопинцева.

«Скопинцев действительно старается на тренировках, работает в играх. Претензии, которые у меня были к Диме, связаны больше с игрой в обороне. Например, поэтому против «Локомотива» играл Паршивлюк, который провел хороший матч. Когда Скопинцев будет нужен команде, он будет играть. Если надо — будет в старте. Конфликтов со Скопинцевым у меня нет. Но для того, чтобы Дима стал лучше, его нужно воспитывать», — приводит слова Лички Sport24.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 23 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-626372-lichka-konfliktov-so-skopintsevym-u-menya-net-no-dlya-togo-chtoby-dima-stal-luchshe-yego-nuzhno-vospityvat
Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
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 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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