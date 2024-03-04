Личка: «Конфликтов со Скопинцевым у меня нет»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) рассказал о положении в команде защитника Дмитрия Скопинцева.

«Скопинцев действительно старается на тренировках, работает в играх. Претензии, которые у меня были к Диме, связаны больше с игрой в обороне. Например, поэтому против «Локомотива» играл Паршивлюк, который провел хороший матч. Когда Скопинцев будет нужен команде, он будет играть. Если надо — будет в старте. Конфликтов со Скопинцевым у меня нет. Но для того, чтобы Дима стал лучше, его нужно воспитывать», — приводит слова Лички Sport24.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 23 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.