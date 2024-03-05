Галактионов: «Тикнизяну не нужно делать промежуточные этапы в карьере»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о будущем полузащитника Наира Тикнизяна в команде.

«Как тренеру мне безусловно приятно, что нам удалось сохранить игрока, который развивается и прибавляет. И он сам для себя эти цели ставит. На мой взгляд, ему не надо делать такие промежуточные этапы в карьере. Если будет соответствующее предложение от европейского клуба, надо у нас себя проявлять и двигаться туда», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

Этой зимой 24-летний футболист был близок к переходу в «Зенит». В сезоне-2023/24 Тикнизян провел 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.