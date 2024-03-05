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5 марта, 12:33

Галактионов: «Тикнизяну не нужно делать промежуточные этапы в карьере»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о будущем полузащитника Наира Тикнизяна в команде.

«Как тренеру мне безусловно приятно, что нам удалось сохранить игрока, который развивается и прибавляет. И он сам для себя эти цели ставит. На мой взгляд, ему не надо делать такие промежуточные этапы в карьере. Если будет соответствующее предложение от европейского клуба, надо у нас себя проявлять и двигаться туда», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

Этой зимой 24-летний футболист был близок к переходу в «Зенит». В сезоне-2023/24 Тикнизян провел 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
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 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
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 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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Кр. Советов – ЦСКА
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Урал – Зенит
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