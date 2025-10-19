Marca: Луис Гарсия готов возглавить «Спартак»

Испанский тренер Луис Гарсия близок к назначению главным тренером «Спартака», сообщает Marca.

По информации источника, 52-летний специалист согласовывает с клубом последние детали перед назначением. Гарсия готов возглавить российский клуб.

Последним местом работы Гарсии был испанский «Алавес», который он покинул в декабре 2024 года. До этого он тренировал «Мальорку», саудовский «Аль-Шабаб», китайский «Бэйцзин Жэньхэ», «Вильярреал», «Бани Яс» из ОАЭ, «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».