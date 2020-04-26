Марат Сафин: «Некоторые игроки «Спартака» выглядят так, будто с улицы пришли»

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин сказал, что почти перестал следить за футбольным «Спартаком».

— У нас со «Спартаком» большие проблемы. Я пару раз ходил, — сказал Сафин в прямом эфире Instagram другого теннисиста Михаила Южного. — Ну да, стадион хороший, но я посмотрел эту игру... Не знаю, как так можно. Надеюсь, у многих наших футболистов закончится все и придут нормальные. Некоторые выглядят как будто с улицы пришли.

— А на стадионе ЦСКА был?

— А что это за команда, где ты взял такую? — со смехом ответил Сафин известному болельщику армейцев.