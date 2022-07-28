Марадишвили считает, что Галактионов выбрал лучший вариант для совмещения работы в клубе и в сборной

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером «Нижнего Новгорода» и молодежной сборной России Михаилом Галактионовым.

— Ты много работал с Михаилом Галактионовым. Расскажи, какой он.

— Очень пунктуальный! С ним тоже часто переписываемся, общаемся.

— Даже сейчас, когда он в «Нижнем Новгороде»?

— Конечно.

— Ты удивился, что он возглавил клуб РПЛ?

— Думаю, что в отсутствие игр молодежной сборной России, это лучший вариант для тренера, чтобы совмещать работу в национальной команде и в клубе. На мой взгляд, он выбрал оптимальное решение.