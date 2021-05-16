Марадишвили: «После финального свистка поймем, какое место займем по итогам сезона»
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о настрое команды на матч заключительного, 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
«Впереди финальный матч сезона, и все понимают важность этой игры. К сожалению, в плане попадания в еврокубки не все зависит от нас, но мы должны одержать победу, а после финального свистка поймем, какое место займем по итогам сезона», — приводит слова футболиста пресс-служба ЦСКА в Twitter.
Матч «Динамо» — ЦСКА начнется в 14.00 (мск). Все матчи 30-го тура должны стартовать в одно время.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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