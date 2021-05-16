Караваев — о том, как выполнять кроссы на уровне Бекхэма: «Если постоянно их тренировать, то все возможно»
Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев в интервью «СЭ рассказал о том, как он тренирует подачи с фланга.
— Как-то вы говорили: «Кроссы считаю одним из сильных своих качеств. Нужно довести их до автоматизма, как у Дэвида Бекхэма». Смелые слова. Думаете, такое возможно?
— Если постоянно их тренировать, то возможно. Бекхэм — великий футболист, но он играл на двух сильных качествах — ударе и кроссе. Он не был суперскоростным игроком, редко использовал дриблинг. Он просто идеально отдавал на любое расстояние, вкладывал мячи людям в голову, в ногу — и они забивали. Плюс стандарты.
— Сколько же нужно подавать на каждой тренировке, чтобы было, как у Бекхэма?
— Очень, очень много. Он и сам, по-моему, говорил, что постоянно бил мячом об стенку. После каждой тренировки. Не думаю, что по сто раз, но близко к этому. Я тоже остаюсь — не каждый день, поскольку бывают тренировки, когда уже ни на что больше нет сил, но часто. Спрашиваю: «Не хочешь позавершать?» — и кто-то идет. В последнее время Андрей Лунев просит подачи делать, а мне только в радость.
— Можно кому-то из молодых нападающих — допустим, Крапухину — сказать: «Ну-ка, давай пошли».
— На сборах это и делаю. (улыбается) Крапухин безотказный. Молодые и должны быть такими.
(Игорь Рабинер)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю