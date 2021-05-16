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Караваев — о том, как выполнять кроссы на уровне Бекхэма: «Если постоянно их тренировать, то все возможно»

10:00
Вячеслав Караваев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Вячеслав Караваев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев в интервью «СЭ рассказал о том, как он тренирует подачи с фланга.

— Как-то вы говорили: «Кроссы считаю одним из сильных своих качеств. Нужно довести их до автоматизма, как у Дэвида Бекхэма». Смелые слова. Думаете, такое возможно?

— Если постоянно их тренировать, то возможно. Бекхэм — великий футболист, но он играл на двух сильных качествах — ударе и кроссе. Он не был суперскоростным игроком, редко использовал дриблинг. Он просто идеально отдавал на любое расстояние, вкладывал мячи людям в голову, в ногу — и они забивали. Плюс стандарты.

— Сколько же нужно подавать на каждой тренировке, чтобы было, как у Бекхэма?

— Очень, очень много. Он и сам, по-моему, говорил, что постоянно бил мячом об стенку. После каждой тренировки. Не думаю, что по сто раз, но близко к этому. Я тоже остаюсь — не каждый день, поскольку бывают тренировки, когда уже ни на что больше нет сил, но часто. Спрашиваю: «Не хочешь позавершать?» — и кто-то идет. В последнее время Андрей Лунев просит подачи делать, а мне только в радость.

— Можно кому-то из молодых нападающих — допустим, Крапухину — сказать: «Ну-ка, давай пошли».

— На сборах это и делаю. (улыбается) Крапухин безотказный. Молодые и должны быть такими.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью Вячеслава Караваева читайте здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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