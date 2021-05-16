Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев в интервью «СЭ рассказал о том, как он тренирует подачи с фланга.

— Как-то вы говорили: «Кроссы считаю одним из сильных своих качеств. Нужно довести их до автоматизма, как у Дэвида Бекхэма». Смелые слова. Думаете, такое возможно?

— Если постоянно их тренировать, то возможно. Бекхэм — великий футболист, но он играл на двух сильных качествах — ударе и кроссе. Он не был суперскоростным игроком, редко использовал дриблинг. Он просто идеально отдавал на любое расстояние, вкладывал мячи людям в голову, в ногу — и они забивали. Плюс стандарты.

— Сколько же нужно подавать на каждой тренировке, чтобы было, как у Бекхэма?

— Очень, очень много. Он и сам, по-моему, говорил, что постоянно бил мячом об стенку. После каждой тренировки. Не думаю, что по сто раз, но близко к этому. Я тоже остаюсь — не каждый день, поскольку бывают тренировки, когда уже ни на что больше нет сил, но часто. Спрашиваю: «Не хочешь позавершать?» — и кто-то идет. В последнее время Андрей Лунев просит подачи делать, а мне только в радость.

— Можно кому-то из молодых нападающих — допустим, Крапухину — сказать: «Ну-ка, давай пошли».

— На сборах это и делаю. (улыбается) Крапухин безотказный. Молодые и должны быть такими.

(Игорь Рабинер)

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