Мануэл Фернандеш выиграл у «Локомотива» суд в CAS. Он отсудил более 10 миллионов

Как стало известно «СЭ», португальский полузащитник Мануэл Фернандеш выиграл у московского «Локомотива» дело в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Теперь футбольный клуб должен выплатить игроку долги за 2015 год — бонус за победу в Кубке России и разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля, а также судебные издержки плюс существенные проценты, начисленные более чем за 4 года.

Ранее в материале за ноябрь-2018 «СЭ» сообщал, что долг перед Фернандешем составлял 11 миллионов 182 тысячи рублей (около 160 тысяч евро): это 4 миллиона 435 тысяч рублей премиальных за выигрыш Кубка России и 6 миллионов 747 тысяч рублей за несогласованные с футболистом изменения условий контракта в связи с новым курсом рубля.

Итоговая сумма после победы игрока в CAS оказалась существенно больше вышеназванной из-за набежавших процентов. Кроме того, «Локомотиву» предстоит компенсировать еще и судебные издержки, а также расходы игрока на услуги юристов.

Почти два года футболист пытался урегулировать вопрос миром, однако не нашел понимания у руководителей клуба.

В результате, в середине 2017 года футболист обратился в ФИФА, а после того, как Палата по разрешению споров ФИФА отказалась удовлетворять требования футболиста, Фернандеш обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Напомним, что 34-летний Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. С минувшего лета португалец играет за «Краснодар», к которому присоединился на правах свободного агента после истечения контракта с «Локо». (Дмитрий Симонов)