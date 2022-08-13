В «Крыльях Советов» рассчитывают, что Пиняев может вернуться на поле в сентябре

В «Крыльях Советов» рассказали, когда полузащитник клуба Сергей Пиняев может вернуться на поле.

«Восстановление Пиняева идет по плану, утвержденному врачами, сейчас Сергей проходит восстановительные мероприятия и тренировочные занятия в Москве. Клубные врачи постоянно на связи. Рассчитываем, что он сможет вернуться на поле в сентябре. Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от мнения врачей», — передает слова пресс-службы «Крыльев Советов» ТАСС.

20 июля Пиняеву стало плохо во время тренировки команды. Футболиста отправили в клинику Самарского государственного университета, игроку диагностировали пневмоторакс. Полузащитнику назначили консервативное лечение без операции, срок восстановления — около полутора месяцев.

Ранее Пиняев показал, как восстанавливается после пневмоторакса.