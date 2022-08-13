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Сегодня, 11:35

В «Крыльях Советов» рассчитывают, что Пиняев может вернуться на поле в сентябре

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В «Крыльях Советов» рассказали, когда полузащитник клуба Сергей Пиняев может вернуться на поле.

«Восстановление Пиняева идет по плану, утвержденному врачами, сейчас Сергей проходит восстановительные мероприятия и тренировочные занятия в Москве. Клубные врачи постоянно на связи. Рассчитываем, что он сможет вернуться на поле в сентябре. Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от мнения врачей», — передает слова пресс-службы «Крыльев Советов» ТАСС.

20 июля Пиняеву стало плохо во время тренировки команды. Футболиста отправили в клинику Самарского государственного университета, игроку диагностировали пневмоторакс. Полузащитнику назначили консервативное лечение без операции, срок восстановления — около полутора месяцев.

Ранее Пиняев показал, как восстанавливается после пневмоторакса.

Источник: https://tass.ru/sport/15463381
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
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 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
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 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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 4
Николай Комличенко

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 4
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П
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Батраз Гурциев

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Оренбург

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И К Ж
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Локомотив

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