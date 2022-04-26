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26 апреля, 22:47

«Манчестер Сити» обыгрывает «Реал» после первого тайма

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«Манчестер Сити» обыгрывает «Реал» после первого тайма матча 1/2 Лиги чемпионов. Счет в матче 2:1.

На 2-й минуте встречи счет открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне. Уже на 11-й минуте преимущество хозяев удвоил Габриэл Жезус.

У «Реала» на 33-й минуте сократил отставание Карим Бензема.

Лига чемпионов. 1/2 финала
26 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:3
Реал
Голы
Де Брейне, 2 (1:0), Габриэл Жезус, 11 (2:0), Бензема, 33 (2:1), Фоден, 53 (3:1), Винисиус Жуниор, 55 (3:2), Бернарду Силва, 74 (4:2), Бензема, 82 (4:3)
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш Стоунс (Фернандинью, 36) Зинченко Ляпорт Эрнандес Де Брейне Бернарду Силва Габриэл Жезус (Стерлинг, 83) Махрез Фоден
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба (Начо, 46) Менди Кроос Модрич (Себальос, 79) Вальверде Бензема Винисиус Жуниор (Асенсио, 88) Родригу (Камавинга, 70)
Предупреждения
Фернандинью 81’  -  Начо 90+3’
Судьи
Ковач (Румыния)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
0
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