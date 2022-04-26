«Манчестер Сити» обыгрывает «Реал» после первого тайма

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«Манчестер Сити» обыгрывает «Реал» после первого тайма матча 1/2 Лиги чемпионов. Счет в матче 2:1.

На 2-й минуте встречи счет открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне. Уже на 11-й минуте преимущество хозяев удвоил Габриэл Жезус.

У «Реала» на 33-й минуте сократил отставание Карим Бензема.