«Манчестер Сити» обыгрывает «Реал» после первого тайма
«Манчестер Сити» обыгрывает «Реал» после первого тайма матча 1/2 Лиги чемпионов. Счет в матче 2:1.
На 2-й минуте встречи счет открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне. Уже на 11-й минуте преимущество хозяев удвоил Габриэл Жезус.
У «Реала» на 33-й минуте сократил отставание Карим Бензема.
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|
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|
4
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|26
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|
5
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|8
|6
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|41
|
6
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|
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|
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|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
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|24-37
|22
|
16
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|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
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|Г
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|
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Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
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Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
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Реми Кабелла
Краснодар
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|К
|Ж
|
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Спартак
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|1
|4
|
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Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
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Краснодар
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|1
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