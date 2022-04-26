«Поменяли Виторию на Ваноли, а результат остался». Гаврилов раскритиковал «Спартак»

Гаврилов отреагировал на заявление Федуна о том, что он не продаст «Спартак»

Чемпион СССР-1979 в составе «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о заявлении владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что он не собирается продавать клуб и покидать Россию.

«Спартак» превратился в посредственную команду. Не один Федун в этом виноват. Клуб не показывает тех результатов, которые от него ждут. Поменяли Виторию на Ваноли, а результат остался таким же. В этом направлении неправильно ведется работа, текучка кадров — сколько тренеров сменилось за последнее время. Нет стабильного состава — нет стабильной игры", — сказал Гаврилов «СЭ».

Ранее появилась информация, что Федун, который приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году, может продать клуб иностранным инвесторам.

После 26 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице с 31 очком. Красно-белые вышли в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и сыграют с «Енисеем» на своем поле.