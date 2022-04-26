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26 апреля, 22:50

«Поменяли Виторию на Ваноли, а результат остался». Гаврилов раскритиковал «Спартак»

Гаврилов отреагировал на заявление Федуна о том, что он не продаст «Спартак»
Читать «СЭ» в

Чемпион СССР-1979 в составе «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о заявлении владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что он не собирается продавать клуб и покидать Россию.
«Спартак» превратился в посредственную команду. Не один Федун в этом виноват. Клуб не показывает тех результатов, которые от него ждут. Поменяли Виторию на Ваноли, а результат остался таким же. В этом направлении неправильно ведется работа, текучка кадров — сколько тренеров сменилось за последнее время. Нет стабильного состава — нет стабильной игры", — сказал Гаврилов «СЭ».

Ранее появилась информация, что Федун, который приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году, может продать клуб иностранным инвесторам.

После 26 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице с 31 очком. Красно-белые вышли в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и сыграют с «Енисеем» на своем поле.

ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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