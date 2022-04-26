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Юрий Белоус: «Акции «Спартака» ничего не стоят»

Белоус оценил заявление Федуна о решении не продавать клуб
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Известный футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал заявление владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что он не собирается продавать клуб и покидать Россию.

«Никому клуб не приносит прибыль. Но футбольный клуб — это история. Кто бы знал Романа Абрамовича, если бы он не купил «Челси»? Кто знал бы о Федуне, менеджере средней руки нефтяной компании, если бы он не возглавил клуб? Футбольный клуб — это потрясающая история для реализации собственных амбиций.

Кто купит их акции? Акции — это билет на попадалово. Они ничего не стоят. Надо понимать, что входит в эти акции. Если территория, земля, стадион — то да, это уже что-то. Но если это история, в которой нужно бесконечно вкладывать деньги, то извините, я бы и бесплатно не взял акции «Спартака», — приводит слова Белоуса «Спорт день за днем».

После 26 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице. Красно-белые вышли в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и сыграют с «Енисеем» на своем поле.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/fedun-popal-on-ponimaet-chto-ne-smozhet-uyti-iz-spartaka
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Урал 26 5 9 12 18-29 24
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 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
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