Юрий Белоус: «Акции «Спартака» ничего не стоят»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал заявление владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что он не собирается продавать клуб и покидать Россию.

«Никому клуб не приносит прибыль. Но футбольный клуб — это история. Кто бы знал Романа Абрамовича, если бы он не купил «Челси»? Кто знал бы о Федуне, менеджере средней руки нефтяной компании, если бы он не возглавил клуб? Футбольный клуб — это потрясающая история для реализации собственных амбиций.

Кто купит их акции? Акции — это билет на попадалово. Они ничего не стоят. Надо понимать, что входит в эти акции. Если территория, земля, стадион — то да, это уже что-то. Но если это история, в которой нужно бесконечно вкладывать деньги, то извините, я бы и бесплатно не взял акции «Спартака», — приводит слова Белоуса «Спорт день за днем».

После 26 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице. Красно-белые вышли в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и сыграют с «Енисеем» на своем поле.