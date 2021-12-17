В «Ахмате» заявили о готовности реализовывать законопроект о Fan ID

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» отреагировал на принятие Госдумой РФ законопроекта о введении Fan ID.

«Законопроект принят, будем его выполнять и подчиняться ему. Согласно законопроекту, будем реализовывать его», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

По закону о Fan ID для доступа на спортивные мероприятия зрителям нужно получить паспорт болельщика.

Впервые Fan ID был использован на Кубке Конфедераций в 2017 году в России. Система идентификации болельщиков действовала и на чемпионате мира по футболу в 2018 году, и на матчах чемпионата Европы по футболу в 2021 году в Санкт-Петербурге.