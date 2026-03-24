Мамаев о причинах успеха «Краснодара»: «В клубе присутствует совокупность правильной работы»

Бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев в разговоре с «СЭ» раскрыл причины хороших результатов «быков».

«Такие речи от Галицкого, как после матча с ЦСКА, сильно мотивируют. Это и так все знают, но Сергей Николаевич прямо показывает игрокам свою 100-процентную вовлеченность в процессы и дела команды. Любому футболисту важно видеть заинтересованность своего руководителя. Не так, что руководители где-то у себя в офисе принимают решения, а непосредственно находятся в диалоге с командой. Это всегда дополнительный источник энергии и мотивации. Очень важный момент. В «Краснодаре» в целом присутствует совокупность правильной работы. Микроклимат в «Краснодаре» складывается из мелочей. Вовлеченность Сергея Николаевича, отношение Мурада Олеговича к коллективу и другое — череда определенных действий, которые клуб делает правильно», — сказал Мамаев «СЭ».

После 22 матчей «Краснодар» с 49-ю очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 1 очко.