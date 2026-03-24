Мамаев: «Соболев никогда не был плохим футболистом. Сейчас начал забивать и у всех риторика сменилась»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче с «Динамо» (3:1) в 22-м туре РПЛ.

«Ключевым изменением в игре Соболева стало то, что он просто начал забивать. Он никогда не был плохим футболистом. Соболев — хороший нападающий. Просто чуть не везло. А сейчас начал забивать и у всех риторика сменилась. Я еще год назад говорил, что ему надо дать время и возможность», — сказал Мамаев «СЭ».

В этом сезоне 29-летний форвард провел 29 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Соболев забил 4 гола в 5 последних играх.

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