Мамаев остался впечатлен игрой Маринкина против «Зенита»: «Он был лучшим в составе «Динамо»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «Динамо» Тимофея Маринкина в матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Мне очень понравился Маринкин. Очень хороший парень. Он был лучшим в составе «Динамо». Заслуживает того, чтобы его отдельно отметить. Остался под впечатлением от его игры. Очень круто сыграл в свои 17 лет. Надеюсь, его ждет светлое будущее. Первая игра в стартовом составе, а сыграл потрясающе. Очень нагло и уверенно играл на мяче и без него», — сказал Мамаев «СЭ».

«Динамо» продлило контракт с 19-летним полузащитником до 2029 года.

Маринкин с июня 2025 года выступает за вторую команду «Динамо». В сезоне-2025/26 хавбек провел 5 матчей за основную команду «Динамо» и сделал одну результативную передачу.

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