Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

24 марта, 16:15

Мамаев остался впечатлен игрой Маринкина против «Зенита»: «Он был лучшим в составе «Динамо»

Мамаев остался впечатлен игрой Маринкина против «Зенита»
Дарик Агаларов

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «Динамо» Тимофея Маринкина в матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Мне очень понравился Маринкин. Очень хороший парень. Он был лучшим в составе «Динамо». Заслуживает того, чтобы его отдельно отметить. Остался под впечатлением от его игры. Очень круто сыграл в свои 17 лет. Надеюсь, его ждет светлое будущее. Первая игра в стартовом составе, а сыграл потрясающе. Очень нагло и уверенно играл на мяче и без него», — сказал Мамаев «СЭ».

«Динамо» продлило контракт с 19-летним полузащитником до 2029 года.

Маринкин с июня 2025 года выступает за вторую команду «Динамо». В сезоне-2025/26 хавбек провел 5 матчей за основную команду «Динамо» и сделал одну результативную передачу.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Павел Мамаев
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Читайте также
Фигуристка Мишина вышла замуж за учителя физкультуры
В Иране начинаются похороны верховного лидера Али Хаменеи. Что пишут СМИ
«Я вернулся!» Овечкин остается в «Вашингтоне» еще на один год: условия контракта
Сын Байдена в шутку номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира
Во Франции узнали о наличии у подозреваемой во взрыве в Монако статуса беженца
ЧМ-2026: Судьи убрали Хорватию в угоду Роналду, Криштиану заменили и он высказался об уходе, а скоро встретится с Испанией
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Радимов ответил Пивоварову: «Какая разница, есть Соболев или нет? Вам свой футбол ставить надо»
Гол Литвинова признали лучшим в РПЛ в марте 2026 года
Кто из молодежи выстрелил в РПЛ весной: Данилов все ближе к основе ЦСКА, Маринкин уже сверкает в «Динамо»
КДК РФС отменил красную карточку защитника «Сочи» Заики в матче с «Балтикой»
ВАР в РПЛ: чаще других ошибки судей находят Цыганок и Бобровский
У «Спартака» лучшие атакующие показатели. Как Карседо меняет команду
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мамаев о причинах успеха «Краснодара»: «В клубе присутствует совокупность правильной работы»

В «Крыльях Советов» назвали слухами информацию о возможном уходе Адиева в «Актобе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости