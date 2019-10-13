Мамаев отметился голом за «Ростов» в двустороннем матче с молодежкой

Новичок «Ростова», полузащитник Павел Мамаев забил гол в матче с молодежной командой (3:1), сообщает официальный Twitter желто-синих. Основа и молодежка команды с Ростова-на-Дону провели игру смешанными составами. Встреча прошла сегодня, 13 октября, на стадионе «Олимп-2».

31-летний Мамаев провел на поле весь первый тайм.

«Синие» и «желтые» сыграли два тайма по 35 минут на стадионе «Олимп-2». Кроме Мамаева за победителей отличились также хавбек Александр Саплинов и форвард Данила Прошляков. Результативным ударом за «желтых» отметился защитник Евгений Чернов.

28 сентября «Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым на два года с возможностью продления еще на сезон.

Матча завершился со счетом 3:1 в пользу «синих». Голы в составе победителей забили Павел Мамаев (он провел на поле первый тайм), Александр Саплинов, Данила Прошляков. Результативным ударом за «желтых» отметился Евгений Чернов. — Football Club Rostov (@rostovfc) October 13, 2019

?