Луценко: «ЦСКА — не тульский «Арсенал». Для интриги хорошо, если он обыграет «Зенит»

Бывший форвард «Динамо» Евгений Луценко поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» с ЦСКА.

— Если в ЦСКА на что-то рассчитывают, им надо, конечно, побеждать, но это очень тяжело сделать, — приводит слова Луценко «РБ Спорт». — Не думаю, что будет обилие голов. Было бы хорошо для интриги, если бы ЦСКА выиграл. И для них было бы хорошо участвовать в гонке с первых матчей.

— Чтобы ЦСКА выиграть, им надо поставить «автобус» и пытаться ловить «Зенит» на контратаках?

— Я бы не сказал, что прямо «автобус». Все-таки ЦСКА — это же не тульский «Арсенал». (Улыбается.)

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 1 марта в Петербурге и начнется в 16.30 мск.