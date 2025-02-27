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27 февраля 2025, 11:56

Луценко: «ЦСКА — не тульский «Арсенал». Для интриги хорошо, если он обыграет «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший форвард «Динамо» Евгений Луценко поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» с ЦСКА.

— Если в ЦСКА на что-то рассчитывают, им надо, конечно, побеждать, но это очень тяжело сделать, — приводит слова Луценко «РБ Спорт». — Не думаю, что будет обилие голов. Было бы хорошо для интриги, если бы ЦСКА выиграл. И для них было бы хорошо участвовать в гонке с первых матчей.

— Чтобы ЦСКА выиграть, им надо поставить «автобус» и пытаться ловить «Зенит» на контратаках?

— Я бы не сказал, что прямо «автобус». Все-таки ЦСКА — это же не тульский «Арсенал». (Улыбается.)

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 1 марта в Петербурге и начнется в 16.30 мск.

Источник: РБ Спорт
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Евгений Луценко
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
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