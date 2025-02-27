Луценко: «ЦСКА — не тульский «Арсенал». Для интриги хорошо, если он обыграет «Зенит»
Бывший форвард «Динамо» Евгений Луценко поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» с ЦСКА.
— Если в ЦСКА на что-то рассчитывают, им надо, конечно, побеждать, но это очень тяжело сделать, — приводит слова Луценко «РБ Спорт». — Не думаю, что будет обилие голов. Было бы хорошо для интриги, если бы ЦСКА выиграл. И для них было бы хорошо участвовать в гонке с первых матчей.
— Чтобы ЦСКА выиграть, им надо поставить «автобус» и пытаться ловить «Зенит» на контратаках?
— Я бы не сказал, что прямо «автобус». Все-таки ЦСКА — это же не тульский «Арсенал». (Улыбается.)
Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 1 марта в Петербурге и начнется в 16.30 мск.
Источник: РБ Спорт
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