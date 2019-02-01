Бывший нападающий московского "Спартака" Артур Малоян перешел в "Урожай". Как сообщает официальный сайт краснодарского клуба, с 29-летним россиянином заключен контракт на 2 с половиной года.
Первую часть текущего сезона игрок провел на правах аренды в "Тюмени", за который провел 14 матчей и забил один мяч.
Ранее Малоян выступал также за "Мордовию", тульский "Арсенал", "Шинник", брянское "Динамо", "Урал" и "Анжи".
Дополнительная информация
https://www.fcurojai.com/news/maloyan-stal-igrokom-urozhaya/
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