Бывший нападающий московского "Спартака" Артур Малоян перешел в "Урожай"​. Как сообщает официальный сайт краснодарского клуба, с 29-летним россиянином заключен контракт на 2 с половиной года.

Первую часть текущего сезона игрок провел на правах аренды в "Тюмени", за который провел 14 матчей и забил один мяч.

Ранее Малоян выступал также за "Мордовию", тульский "Арсенал", "Шинник", брянское "Динамо", "Урал" и "Анжи".