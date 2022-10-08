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8 октября, 18:10

Малком вошел в десятку лучших бомбардиров чемпионата России из Бразилии

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Малком.
Фото ФК «Зенит»

Лучший бомбардир «Зенита» полузащитник Малком забил восьмой гол в чемпионате-2022/23 и повторил личный рекорд в премьер-лиге, установленный в прошлом году.

Кроме того, 25-летний футболист сравнялся с экс-хавбеком «Локомотива» Майкона, замыкавшим десятку лучших бразильских бомбардиров чемпионата. На счету обоих по 23 гола, но у зенитовца на 89 матчей меньше.

Рекорд принадлежит Вагнеру Лав, который огорчил соперников ЦСКА 85 раз.

Лучшие бразильские бомбардиры чемпионата России

Игрок

Команды

Матчи

Голы

Вагнер Лав

ЦСКА

169

85

Ари

Спартак, Краснодар, Локомотив

225

66

Веллитон

Спартак

104

57

Халк

Зенит

97

55

Вандерсон

Краснодар, Динамо

130

39

Жоаузинью

Краснодар, Динамо, Сочи

277

38

Робсон

Спартак

102

32

Жо

ЦСКА

53

30

Маурисиу

Терек, Зенит

192

29

Малком

Зенит

69

23

Майкон

Локомотив

158

23
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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