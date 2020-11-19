Малком — третий по стоимости среди тех, кто играет не в топ-5 лигах Европы
10:51
Полузащитник «Зенита» Малком занял третье место в рейтинге Transfermarkt среди футболистов, которые выступают не в пятерке сильнейших чемпионатов Европы. По версии источника, ориентировочная стоимость 23-летнего бразильца составляет 30 миллионов евро.
На десятом месте полузащитник ЦСКА Никола Влашич (25 миллионов евро). Также в тридцатку вошли защитник армейцев Мариу Фернандес (22 миллиона евро) и форвард «Зенита» Сердар Азмун (20 миллионов евро).
Самым дорогим футболистом вне топ-5 считается нападающий «Аякса» Давид Нерес (36 миллионов евро).
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