Полузащитник «Зенита» Малком занял третье место в рейтинге Transfermarkt среди футболистов, которые выступают не в пятерке сильнейших чемпионатов Европы. По версии источника, ориентировочная стоимость 23-летнего бразильца составляет 30 миллионов евро.

На десятом месте полузащитник ЦСКА Никола Влашич (25 миллионов евро). Также в тридцатку вошли защитник армейцев Мариу Фернандес (22 миллиона евро) и форвард «Зенита» Сердар Азмун (20 миллионов евро).

Самым дорогим футболистом вне топ-5 считается нападающий «Аякса» Давид Нерес (36 миллионов евро).