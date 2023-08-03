Малком — о возможном возвращении в Питер: «Зенит» для меня — абсолютный топ»

Форвард Малком в интервью «СЭ» заявил, что «Зенит» всегда будет иметь для него большое значение.

— Допускаешь ли ты, что когда-нибудь вернешься в «Зенит»? Например, в конце карьеры?

— Всегда говорю: будущее известно только Богу, и лишь он решает, что лучше для того или иного человека. Не могу предсказать, как все сложится в дальнейшем. Но могу вас заверить, что из всех клубов, в которых играл, «Зенит» — абсолютный топ, на первом месте. Только за него я провел более ста матчей, а это важная отметка для любого футболиста. Для меня петербургский клуб всегда будет иметь особое значение.

3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ.

Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».