«Спартак» отзаявил Даниила Зорина

«Спартак» отзаявил полузащитника Даниила Зорина на сайте РПЛ.

Ранее Metaratings сообщал, что красно-белые готовы отдать в аренду 19-летнего полузащитника. В текущем сезоне Зорин не провел ни одного матча за основную команду красно-белых.

Зорин дебютировал за «Спартак» в прошлом сезоне. Всего на его счету шесть матчей за «Спартак», в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2026 года.