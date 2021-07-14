Малком признался, что его мотивируют критика и разговоры о сумме его трансфера

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» высказался о тех людях, которые постоянно вспоминают, сколько клуб заплатил за бразильца «Барселоне» два года назад.

— Как сейчас ваше здоровье? Вы пытались разобраться, в чем причины травм? Почему именно в России их стало больше? — вопросы Малкому.

— У меня нет ответа на этот вопрос. Я делаю все то же самое, забочусь о себе, соблюдаю тот же режим, что и раньше. Но это футбол. К сожалению, травмы — неотъемлемая часть футбола. Главное, что сейчас я полностью восстановился от всех повреждений и готов вновь приносить пользу команде.

— Понятно, что травмы вам мешают раскрыться. Но болельщики других клубов, говоря о Малкоме, все время вспоминают сумму, заплаченную за трансфер. На вас это давит?

— На мой взгляд, так говорят люди, которым кажется, что футболистам все дается очень легко. Может быть, за этих людей говорит зависть. В любом случае меня это не задевает. Я никогда не хотел травмироваться, чтобы просто отбывать номер в клубе. Напротив, с самого первого дня мне хотелось приносить пользу, это и остается моей целью сейчас. Именно это для меня важно, а не то, что кто-то постоянно вспоминает сумму моего трансфера.

— В целом вас мотивирует критика?

— Да, конечно. Мотивация — единственное, что вызывают у меня эти рассуждения о деньгах. Они меня лишь дополнительно настраивают на игры, на победы. Люди, которые говорят о деньгах, думают, что их легко заработать, а профессия футболиста — простая. На самом деле это не так.

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