Малком расстроен, что сборная России не вышла в плей-офф Евро-2020

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» высказался о выступлении национальной команды России на чемпионате Европы.

— За кого болели на чемпионате Европы? — вопрос Малкому.

— Мне в принципе нравится смотреть футбол, так что я следил за турниром. Я болел за Францию и Испанию — те страны, в которых я играл и сохранил друзей. Переживал за них, но жаль, что они не дошли до финала.

— Что думаете о выступлении сборной России на Евро?

— Я не тот, кто должен высказываться об этом. Конечно, я переживал за сборную России, но, к сожалению, продвинуться далеко ей не удалось. Что ж, будем ждать следующий турнир.

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