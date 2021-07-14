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Малком расстроен, что сборная России не вышла в плей-офф Евро-2020

19:40
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Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» высказался о выступлении национальной команды России на чемпионате Европы.

— За кого болели на чемпионате Европы? — вопрос Малкому.

— Мне в принципе нравится смотреть футбол, так что я следил за турниром. Я болел за Францию и Испанию — те страны, в которых я играл и сохранил друзей. Переживал за них, но жаль, что они не дошли до финала.

— Что думаете о выступлении сборной России на Евро?

— Я не тот, кто должен высказываться об этом. Конечно, я переживал за сборную России, но, к сожалению, продвинуться далеко ей не удалось. Что ж, будем ждать следующий турнир.

Полностью интервью Малкома читайте на сайте «СЭ»

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/malkom-o-novom-sezone-rpl-zenite-v-lch-svoih-ambiciyah-koronaviruse-i-vakcinacii-olimpiade-i-rossii-v-bolshom-intervyu-1811963/

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