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Малком — о целях клуба: «Зенит» должен побеждать в России ежегодно — как «Бавария» в Германии»

19:20
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Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» признался, что команда нацелена выиграть четвертый чемпионский титул подряд.

— «Зенит» выиграл три подряд чемпионата России, а вы — два подряд. Как настроить себя на новые победы, когда выигрываешь все?

— Мы много говорим об этом внутри команды. Тренер постоянно нам говорит, что с трофеями вырабатывается менталитет победителей. Даже если ты выигрываешь что-то несколько лет подряд, титульный голод сохраняется, ведь ты уже не представляешь себя ни на каком другом месте, кроме первого. И это правильно, мы должны стремиться к тому, чтобы побеждать в России ежегодно — как «Бавария» в Германии. У «Зенита» для этого есть все, отличный подбор футболистов — как иностранных, так и россиян. В этом сезоне есть прекрасная возможность взять четвертый чемпионский титул подряд.

Полностью интервью Малкома читайте на сайте «СЭ»

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